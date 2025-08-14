Corto circuito interrumpe el servicio en la L2 del Metro; se habilitan rutas alternas

Exterior del Metro Xola de la Línea 2, luego del desalojo de usuarios por suspención del servicio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea 2 opera de manera provisional entre Cuatro Caminos y Colegio Militar, mientras que de Tasqueña a Colegio Militar se ofrece transporte alternativo mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros.

El incidente se produjo en la interestación Zócalo-Pino Suárez, aparentemente a causa de un corto circuito. Personal de seguridad industrial y protección civil apoyó en el desalojo de usuarios siguiendo los protocolos de operación, sin que se registraran personas lesionadas.

Técnicos de instalaciones fijas ya trabajan en la reparación del sistema de vías afectado. La autoridad del Metro proyecta que el servicio se restablezca a lo largo de la tarde-noche.

Además, el área de incidentes relevantes inició una investigación técnica para determinar las causas exactas del incidente, aunque hasta el momento no se reporta ninguna explosión o incendio.