Posibles tormentas y granizo ponen a seis alcaldías en Alerta Naranja

Activan Alerta Naranja por lluvias en 4 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que para la tarde y noche de este jueves 14 de agosto de 2025, así como durante la madrugada del viernes 15, se prevé la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de posible caída de granizo, en diversas zonas de la capital, por lo que se activaron las alertas Naranja y Amarilla.

La Alerta Naranja se encuentra vigente para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, donde se esperan precipitaciones más intensas, con acumulaciones significativas de agua en cortos periodos y riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles afectaciones al tránsito vehicular y peatonal.

Por su parte, la Alerta Amarilla fue emitida para las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas zonas se pronostican lluvias fuertes con probable granizo, aunque con menor intensidad que en las alcaldías con alerta Naranja, sin descartar encharcamientos o disminución en la visibilidad.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar corrientes de agua, no tirar basura en calles para prevenir el taponamiento de coladeras, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua, y conducir con precaución debido al pavimento mojado y la posible reducción de visibilidad. Asimismo, se sugiere mantener a la mano paraguas o impermeable y resguardar a mascotas.