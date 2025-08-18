Liberan a “Lord Pádel” y a su socio gracias a amparo

Detenidos Personas involucradas en la golpiza a entrenador. (FGJEM)

Una juez otorgó la libertad a German “N”, alias “Lord Pádel”, golpeó a un entrenador dentro de un club deportivo en el municipio de Atizapán, Estado de México, el pasado 19 de julio; agresiones que le provocaron serias lesiones a la víctima.

Además, se ordenó la salida del penal de Barrientos de Tlalnepantla a su socio, Othon “N”, dado que solicitaron un amparo para bloquear su detención.

Sin embargo, su hijo Alejandro “N” y su esposa de “Lord Pádel”, Karla “N”, permanecerán recluidos, ya que no cuentan con recurso legal que los proteja.

A los presuntos criminales se les señala del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Detención

Su detención se ejecutó cuando Agentes de inteligencia de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicaron un vuelo proveniente de Frankfurt, Alemania, donde viajaba acompañado de Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Germán “N”, y Karla “N” hacia al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Luego de se que les captó en la golpiza al entrenador, los implicados huyeron hacia Miami, en Estados Unidos. Una vez que junto a la Interpol se emitió la ficha de búsqueda internacional, información que arrojó fue que regresaron a Cancún, Quintana Roo, desde donde volaron a Europa.

Golpiza a entrenador

La agresión ocurrió en las instalaciones del club Alfa Pádel, y quedó registrada en video.“Lord Pádel” y varios sus escoltas golpearon a Israel Morales Hernández, instructor de pádel, tras una disxusion en un torneo. La víctima fue golpeada, sometida y amenazada de muerte.

Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de tentativa de homicidio.

Luego del ataque, “Lord Pádel” abandonó su casa con su esposa e hijo.