La dalia, flor emblemática de México, será protagonista en un recorrido por la Sierra de Santa Catarina

Dalia

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció la realización del taller “Dalias: Flores de colores y tradición”, que busca promover el conocimiento de esta flor nativa considerada de gran valor histórico, cultural y ambiental.

La actividad ofrecerá a las y los asistentes un acercamiento a la historia de la dalia, así como a sus usos medicinales y culinarios. También incluirá orientación para identificar especies silvestres y cultivadas, además de información básica sobre métodos de propagación.

El recorrido contempla una visita guiada por la Sierra de Santa Catarina, donde se podrán observar ejemplares en su entorno natural, con el objetivo de reforzar la importancia de su conservación y cultivo responsable.El taller se llevará a cabo el sábado 23 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, en el CCCA Yautlica. La cuota de recuperación es de 80 pesos. Las personas interesadas pueden solicitar información a los canales de información de Sedema.