Por primera vez llega el “Súper Móvil” del ISSSTE a Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón recibió por primera vez el programa “El Súper Móvil” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), programa que busca acercar productos de la canasta básica a precios accesibles a las familias de la demarcación.

El servicio funcionará en un horario de 10:00 a 16:00 horas y recorrerá distintas colonias con el propósito de reducir los gastos cotidianos de los hogares y mejorar el acceso a insumos de primera necesidad y de calidad en zonas de alta demanda.

“El Súper Móvil” ofrece una variedad de abarrotes, artículos de higiene, productos de cuidado personal y alimentos procesados. Su llegada a Álvaro Obregón forma parte de las acciones coordinadas con instituciones federales para ampliar la cobertura de apoyo a la economía familiar.

De acuerdo con autoridades locales, este esquema de atención comunitaria itinerante permitirá beneficiar a diferentes colonias en los próximos días. Además, la coordinación con el ISSSTE facilitará evaluar la demanda en cada punto de instalación para determinar la permanencia y continuidad del servicio dentro de la demarcación.

Se destacó también que este programa complementa otras iniciativas de abasto y distribución de alimentos que se llevan a cabo en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

El calendario de operación del “Súper Móvil” en Álvaro Obregón iniciará esta semana en varias sedes: este jueves estará en la Calle Salvatierra esquina Transmisiones, en Lomas de San Ángel Inn; el viernes se ubicará en Felipe Argüello y Punta de Cehuayo, en Balcones de Cehuayo; el domingo en Adolfo Ruiz Cortines 35, Colonia Presidentes; el lunes en Av. Isidro Alto Lerma número 20, Colonia Miguel Gaona Armenta; el martes en el Pueblo de Santa Rosa Xochiac; el miércoles 27 de agosto en la explanada del Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía, en la Colonia Tolteca; y finalmente, el jueves 28 en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco.