Tras 34 años, licenciaturas del Conservatorio de Música del Edomex ya tienen validez nacional

El COMEM anunció que ampliará su matrícula y presencia en más municipios

El Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) recibió el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para las 20 licenciaturas que imparte, esto, tras 34 años de trayectoria.

Dicho reconocimiento avala que los programas académicos cumplen con los estándares oficiales y otorga validez nacional a los títulos y certificados; con ello, el COMEM asegura una formación al nivel de cualquier institución de educación superior del país.

Las y los egresados del Conservatorio tendrán mayor respaldo para incorporarse a orquestas, ensambles y proyectos culturales, fortaleciendo el patrimonio artístico del Estado de México y del país.

Licenciaturas con reconocimiento oficial

Las 20 licenciaturas con reconocimiento oficial son: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano.

Así como guitarra, canto, jazz, composición y educación musical; además, se suman dos nuevas opciones, tuba y sousafón.

El COMEM anunció que, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo, ampliará su matrícula y presencia en más municipios, asegurando que la música y la educación sigan siendo motores de desarrollo y orgullo mexiquense.