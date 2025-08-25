Inician trabajos de repavimentación en la colonia Infonavit Norte de Cuautitlán Izcalli

Este lunes, el Presidente Municipal, Daniel Serrano Palacios, acompañado por la Directora de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Verónica Italia Montero, dio el banderazo de arranque a las obras de repavimentación de la avenida Nevado de Toluca, ubicada en la colonia Infonavit Norte.

Con esta acción, el gobierno municipal busca mejorar la movilidad y garantizar mayor seguridad vial en una de las zonas con mayor afluencia de la demarcación. Los trabajos abarcarán desde la avenida Citlaltépetl hasta la avenida Popocatépetl, en ambos sentidos, con una duración aproximada de cinco semanas.

De acuerdo con las autoridades, la obra beneficiará de manera directa a 19,523 habitantes, además de impactar positivamente en el tránsito local y en el desarrollo económico de la región. Serrano Palacios subrayó que la repavimentación responde a una demanda ciudadana que llevaba varios años sin resolverse y destacó que su administración trabaja en atender los puntos prioritarios en infraestructura vial.

Con el propósito de minimizar afectaciones, los trabajos se realizarán durante el día, ya que por las noches la zona registra una importante actividad comercial que genera ingresos a familias de la localidad. “Queremos que las obras avancen con el menor impacto posible en la vida económica de la comunidad”, señaló la Directora de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Verónica Italia Montero

El Ayuntamiento hizo un llamado a los automovilistas y usuarios de la vialidad para que circulen con precaución y tomen previsiones durante el periodo de ejecución de la obra. Se implementarán señalamientos y dispositivos viales con el fin de orientar a los conductores y prevenir incidentes.

Vecinos de la colonia Infonavit Norte expresaron su respaldo a los trabajos de repavimentación, destacando que el deterioro de la avenida Nevado de Toluca representaba riesgos constantes para peatones y automovilistas. Asimismo, confiaron en que la rehabilitación permita una mayor fluidez en la movilidad diaria y una mejora en la imagen urbana.

El gobierno de Cuautitlán Izcalli reafirma su compromiso de atender la infraestructura urbana y responder a las necesidades de la población, impulsando obras que contribuyan al bienestar y desarrollo del municipio.