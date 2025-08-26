Abren en Nezahualcóyotl nuevo plantel del CBTIS No. 297

Con el objetivo de ofrecer a las y los jóvenes una opción educativa innovadora y de calidad, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGTI) anunció la apertura del nuevo plantel CBETIS No. 297 en el municipio de Nezahualcóyotl.

Este bachillerato tecnológico destaca por sus programas enfocados en el desarrollo de habilidades para el futuro, ya que contará con tres especialidades de gran demanda en el ámbito laboral: Animación Digital, Software Embebido e Inteligencia Artificial, áreas clave en la formación de profesionales que aportarán al crecimiento tecnológico del país.

Las inscripciones estarán abiertas del 25 de agosto al 11 de septiembre, en distintos puntos como la Escuela Secundaria Oficial No. 196 “Gutenberg”, la Explanada de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl y la Dirección de Educación municipal. Los horarios de atención van de las 10:00 a las 18:00 horas, dependiendo de la sede.

El inicio de clases está programado para el 17 de septiembre. Durante el primer semestre, los estudiantes cursarán temporalmente en la Escuela Secundaria Oficial No. 196 “Gutenberg”, mientras que a partir del segundo semestre las actividades se trasladarán al nuevo plantel del CBTIS 297, ubicado en el Bordo de Xochiaca, a un costado del estacionamiento del Teleférico Nezahualcóyotl, en el turno matutino.

Entre los requisitos para inscribirse se encuentran: certificado de secundaria, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, certificado médico, tres fotografías tamaño infantil, carnet de seguridad social o alta de derechos en el IMSS. Los documentos deberán entregarse en un folder de color específico según la carrera elegida.

Con esta nueva opción educativa, las autoridades buscan brindar a la juventud de Nezahualcóyotl una alternativa que no solo garantice la continuidad de sus estudios, sino que también los prepare para los desafíos del mundo laboral en áreas de innovación tecnológica.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 55 1691 9829.