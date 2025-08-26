Sector Policial, C2 y Central de Abasto detienen a 3 huachicoleros en operativo nocturno

El Sector Abasto Reforma, junto con el Centro de Comando y Control (C2) y la autoridad de la Central de Abasto (CEDA), lograron frenar un intento de huachicoleo en el corredor ecológico de la CEDA, donde tres sujetos fueron sorprendidos ordeñando combustible de un ducto de Pemex.

La acción comenzó cuando el C2 detectó movimientos inusuales frente al hotel Punto G. Inmediatamente dio aviso al Sector de la Policía, cuyos elementos se desplazaron al lugar y sorprendieron a tres hombres con bidones cargados de hidrocarburo. Al ser cuestionados, admitieron que trabajaban para un individuo apodado “El Negro”, quien les pagaría 120 pesos por trasladar el combustible hacia la subasta.

Uno de los detenidos es originario de Acapulco, otros dos, de Toluca, Estado de México.

En el sitio se halló un registro metálico abierto conectado al Poliducto 18 de Pemex, donde una manguera verde de 10 metros estaba acoplada a una válvula de paso por donde se sustraía el combustible. Personal de Pemex confirmó la extracción ilícita en la línea de 8 pulgadas que va de Añil a Tres Marías, Morelos.

Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio Ávila Nava, de 42 años, originario de Acapulco; Héctor Ruiz Pacheco, de 24, y Germaín Ruiz Pacheco, de 36, ambos de Toluca. Los tres fueron trasladados al Ministerio Público Federal en Tacubaya junto con los bidones asegurados.

El operativo fue respaldado por la SEDENA, que desplegó 19 elementos de tropa, un oficial y cuatro vehículos Cheyenne para reforzar la seguridad perimetral, además de la coordinación jurídica y de protección civil de la CEDA.

Con esta acción, el Sector de la Policía, el C² y la autoridad de la Central de Abasto demostraron la eficacia de la coordinación en la lucha contra el huachicoleo, blindando la seguridad de la red de abasto más grande del país.