Atrapan al feminicida de Paola Moreno; encontraron cuerpo de la mujer en el Canal Nacional

Detenido Presunto feminicida de Paola Moreno. (FGJCDMX)

La Fiscalía capitalina detuvo a Eriberto “N”, presunto asesino de Paola Moreno, enfermera que desapareció el cuatro de agosto y cuyo cuerpo fue localizado un día después en un conducto de aguas residuales, ubicado en la intersección de Canal Nacional y Calzada Taxqueña en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa.

La joven laboraba junto a dos enfermeras en le cuidado de una anciana de 98 años, en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero. El día de su desaparición, Paola Moreno acordó que al salir de su trabajo se reuniría con un amigo, cerca de la zona de Tasqueña en la alcaldía Coyoacán, según se detalló en mensajes de Whatsapp.

Luego de las 18:00 horas del cuatro de agosto, los familiares de Paola no supieron más de su paradero. Únicamente una amiga de la joven informó a sus familiares que sabía que después de las 21:40 cenaría con un amigo, con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, Paola no le explicó a su amiga de qué amigo se trataba.

Horas después, el cinco de agosto, su cuerpo fue hallado flotando en el Canal Nacional. Cuando elementos periciales estudiaron el cadáver, la causa de muerte fue congestión visceral, es decir, acumulación de sangre en los órganos por golpes.

Durante la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) apuntó que Eribertto “N” había discutido y comportado violento contra la víctima, días antes de que fuera localizada sin vida.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, y posteriormente trasladaron al individuo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.