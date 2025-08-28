Naucalpan invita a disfrutar CulturArte Fauna Sur

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, anunció la realización de CulturArte Fauna Sur, un evento gratuito diseñado para fomentar la convivencia comunitaria, el aprecio por la cultura y la protección del medio ambiente. La cita será el próximo 6 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Deportivo “21 de Marzo”, ubicado en la colonia Benito Juárez.

La jornada busca convertirse en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en conocer más sobre la riqueza natural de Naucalpan, al tiempo que disfrutan de presentaciones artísticas, talleres interactivos y actividades educativas.

De acuerdo con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, CulturArte Fauna Sur ofrecerá un programa diverso que incluye exposiciones sobre biodiversidad local, dinámicas para promover el cuidado de especies silvestres y la importancia de preservar áreas verdes en el municipio. Además, habrá espectáculos culturales, presentaciones de danza, música en vivo y espacios dedicados al arte urbano y la artesanía local.

“Queremos que las familias naucalpenses cuenten con espacios seguros y enriquecedores, donde puedan divertirse y aprender al mismo tiempo. Este festival es una oportunidad para convivir, reforzar la identidad comunitaria y tomar conciencia sobre el cuidado del entorno”, destacó personal de la dependencia organizadora.

Uno de los objetivos principales del encuentro es sensibilizar a la población sobre el impacto de las acciones humanas en el ecosistema urbano y rural. Por ello, se prevé la participación de especialistas ambientales, quienes ofrecerán charlas sobre la fauna que habita en la región, así como recomendaciones para protegerla y evitar prácticas que amenacen su supervivencia.

CulturArte Fauna Sur también busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y los programas sociales impulsados por el Gobierno de Naucalpan, los cuales promueven la inclusión, la cultura y el bienestar colectivo.

El evento estará abierto al público en general y no tendrá costo de entrada. Las autoridades municipales hicieron un llamado a los asistentes para participar de manera activa y llevar consigo actitudes responsables, como evitar el uso excesivo de plásticos desechables y mantener limpios los espacios del deportivo.

Con esta iniciativa, Naucalpan reafirma su compromiso de generar actividades que integren la cultura, la educación ambiental y la recreación, ofreciendo alternativas sanas de esparcimiento para todos los sectores de la población.