Brugada festeja a los abuelitos en Iztacalco

GCDMX celebra a los abuelos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la celebración en homenaje a los adultos y adultas mayores en una jornada llena de música, baile y convivencia, con el evento ¡Vivan los Corazones de Plata! en el Estadio Jesús Palillo Martínez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en el que participaron miles de personas.

Brugada Molina destacó que “las y los adultos mayores son el corazón de esta ciudad, quienes con su esfuerzo y amor han construido la historia de nuestras comunidades. Hoy celebramos su vida, su energía y su sabiduría, porque su ejemplo nos guía hacia un futuro más solidario y humano”.

La mandataria capitalina agregó que “con actividades como ésta no sólo generamos alegría, también reafirmamos el compromiso de hacer de la Ciudad de México una capital incluyente, donde todas las edades tengan un espacio digno de reconocimiento y participación”.

El escenario se llenó de ritmo y tradición con la participación de agrupaciones de renombre como la Sonora Santanera con María Fernanda, la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Los Mulatos de Pepe Arévalo y Acerina y su Danzonera, que pusieron a bailar a las y los asistentes.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), Araceli Damián González, explicó que se organizó esta celebración con el objetivo de reconocer la trayectoria y aportaciones de las personas adultas mayores de la capital. Además de ser una fiesta, la convivencia y el baile fueron impulsados como herramientas para fortalecer la memoria, mejorar el estado de ánimo y promover una vejez activa y saludable.