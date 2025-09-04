Ecatepec arranca dos grandes obras hidráulicas que beneficiarán a más de 200 mil habitantes

Acompañada de vecinos y autoridades municipales, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó ayer el arranque de dos obras hidráulicas históricas que transformarán el abasto de agua en Ciudad Cuauhtémoc, beneficiando de manera directa a más de 200 mil habitantes que por más de dos décadas enfrentaron abandono en infraestructura básica.

Tanque elevado de gran capacidad

La primera obra consiste en la construcción de un tanque elevado con capacidad de 5 mil metros cúbicos, ubicado en la calle Cristina Pacheco. Esta infraestructura, que representa una inversión superior a 36 millones de pesos, tendrá 23.87 metros de radio y 11.45 metros de altura. Fabricado con vidrio fusionado al acero carbón, el tanque ofrecerá mayor durabilidad y calidad, garantizando que el suministro llegue de forma constante y segura a los hogares de la zona.

El tanque, además, permitirá equilibrar la distribución del agua por la red y dará respuesta a una de las demandas más urgentes de la población: contar con un servicio regular y confiable.

Reparación integral de la red hidráulica

La segunda obra contempla la rehabilitación de la red hidráulica que conecta los tanques 1, 2 y 3 a lo largo de 1.5 kilómetros en las calles Iztaccíhuatl y Colibrí. Para este proyecto se aplicará tecnología de vanguardia, incluyendo robots con cámaras de inspección y un sistema de encamisado especializado, lo que permitirá evitar fugas y la penetración de raíces en tuberías de 12, 14 y 18 pulgadas.

Gracias a estas innovaciones, se prevé una vida útil mínima de 50 años para la red, lo que asegura que la inversión tenga un impacto sostenible a largo plazo.

La inversión total en ambas obras asciende a 100 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del gobierno federal. Esta suma representa una de las apuestas más significativas en materia hídrica en la historia reciente de Ecatepec.

La presidenta Azucenos Cisneros Coss destacó que estas acciones forman parte de un plan integral para garantizar el derecho humano al agua. “Durante más de 20 años, Ciudad Cuauhtémoc estuvo en el abandono. Hoy estamos cumpliendo con la gente, llevando justicia social y soluciones reales”, afirmó.

Vecinos de la zona expresaron su confianza en que estas obras representen un antes y un después en la vida de miles de familias que por años han tenido que depender de pipas o tandeos irregulares.

Ecatepec busca cerrar la brecha histórica de desigualdad y sentar las bases de un Ecatepec más justo y con mejores servicios básicos para todos.