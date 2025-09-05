Alertan por fraudes en redes sociales a través de “Novias Virtuales”

Hackeo detectado Hackeo detectado (La Crónica de Hoy)

La Unidad de Policía Cibernética de la policía capitalina alertó a los usuarios de la red de internet acerca de la modalidad de engaño denominada “Novias Virtuales”, que son fraudes sentimentales y que puede derivar en sextorsión, robo de identidad o extorsión.

Uno de los principales peligros asociados a las “Novias Virtuales” es la suplantación de identidad, también conocida como catfishing, en la cual los ciberdelincuentes a través de perfiles falsos creados en redes sociales, aplicaciones de citas o plataformas de videojuegos, se hacen pasar por personas atractivas o carismáticas para atraer víctimas.

En el mundo interconectado actual, el concepto de Novia Virtual ha cobrado fuerza, especialmente entre jóvenes y adultos que encuentran en las plataformas digitales una vía para establecer vínculos emocionales.

Aunque este tipo de relaciones puede parecer inofensivo o incluso romántico, desde el punto de vista cibernético representan una serie de riesgos significativos en términos de seguridad, privacidad y delitos digitales.

El objetivo va desde la manipulación emocional hasta el fraude económico, el robo de datos personales o la sextorsión; en muchos casos, la relación inicia con conversaciones cotidianas, intercambio de fotos y expresiones afectivas, una vez ganada la confianza de la víctima, el agresor puede solicitar información confidencial, imágenes íntimas o incluso transferencias de dinero, alegando situaciones de emergencia.

Cuando la víctima accede, queda expuesta no solo emocionalmente, sino también tecnológicamente, ya que muchas veces se permite el acceso remoto a dispositivos, cuentas o documentos personales.

Otro riesgo clave es el uso malicioso de ingeniería social, técnica mediante la cual se manipula a una persona para que revele información sensible. A través de una relación virtual, el ciberdelincuente puede obtener respuestas a preguntas de seguridad, contraseñas, ubicaciones frecuentes o nombres de familiares, todo lo cual puede ser utilizado para hackear cuentas, realizar fraudes o usurpar identidades.

Por lo tanto, las autoridades llamaron a adoptar medidas preventivas de ciberseguridad.