Zócalo capitalino recibirá a Residente en concierto abierto al público

MX TV RADICAL MESTIZO RESIDENTE (TANIA VICTORIA)

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas. El evento está organizado por la Secretaría de Cultura y se ubicará en la Plaza de la Constitución, con capacidad para más de 200 000 personas.

Antes de la presentación de Residente, el escenario será ocupado por el colectivo femenino de rap mexicano Mujer en Cypher, integrado por seis raperas nacionales: Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena.

Se trata de la segunda vez que Residente se presenta en este espacio. Su primera actuación en el Zócalo ocurrió en 2019 como parte del Festival Internacional de Música del Mundo.

La estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro estará cerrada ese día. Se recomienda a los asistentes usar las estaciones Allende, Pino Suárez o San Juan de Letrán, o bien la estación Museo de la Ciudad del Metrobús (línea 4).

Aunque no se han anunciado cierres viales, algunas calles cercanas —como Francisco I. Madero, Plaza de la Constitución, así como tramos de avenida 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez— son peatonales.

Las autoridades han alertado sobre posibles complicaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas. Para la mañana y tarde de este sábado se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de lluvia de entre 5 y 25 milímetros en la Ciudad de México, y temperaturas máximas cercanas a los 23 °C. Podrían presentarse tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas o granizadas.

Se recomienda a quienes planean asistir llevar ropa impermeable, abrigadora y evitar el uso de paraguas, ya que normalmente no se permite su ingreso en conciertos en el Zócalo.

Se espera una afluencia significativa de público, por lo que se sugiere llegar con antelación para asegurar un buen lugar.Para quienes no puedan llegar a la plancha principal, se instalarán pantallas en calles aledañas.

Residente se ha dado a conocer por su trayectoria junto con Calle 13 y luego como solista. Ha abordado temas sociales, políticos y profundos en sus letras. Ha sido reconocido con múltiples premios Grammy Latinos, entre otros reconocimientos.