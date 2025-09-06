‘Limpia Cuauhtémoc’ llega a la colonia Juárez

Ale Rojo de la Vega informó que el programa llegará a todas las colonias de la demarcación

El programa ‘Limpia Cuauhtémoc’ llegó a la colonia Juárez, con el que trabajadoras y trabajadores de todas las áreas del Gobierno que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, llevaron a cabo labores de mantenimiento del espacio público.

Dichas acciones forman parte de la estrategia de recuperación del espacio público que impulsa la alcaldesa; a la fecha, se han desplegado cerca de 10 jornadas en colonias como Ex Hipódromo de Peralvillo, Doctores, Guerrero, Buenavista, Roma y Santa María la Ribera, por mencionar algunas .

“Calles iluminadas, parques cuidados y vialidades seguras. Porque aquí se trabaja todos los días y los resultados se ven”, expresó la alcaldesa durante la jornada.

La edil informó que este programa continuará desplegándose en cada una de las 33 colonias de la demarcación, con el propósito de dignificar los espacios públicos y garantizar entornos más ordenados y seguros para vecinas y vecinos.

Tras los trabajos, coordinados por la Dirección General de Servicios Urbanos, se informó que se habilitaron 78 luminarias mediante reparación de circuitos, cambio de piezas y fotoceldas, con el objetivo de tener calles más iluminadas y seguras.

Asimismo se realizaron 1,800 metros de barrido, 380 metros cuadrados de limpieza, poda de cinco árboles y atención de 250 metros cuadrados de pasto, además de la plantación de 200 nuevas especies vegetales para embellecer los parques y camellones de la zona.

Además se taparon 40 baches con 90 metros cuadrados de material, 896 metros de balizamiento vehicular y 384 metros de guarnición. A ello se suman 662 metros de desazolve y la limpieza de 22 accesorios hidráulicos para mejorar el funcionamiento del drenaje.