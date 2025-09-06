Pueblo Mágico del Edomex invita al “Préstamo”, un festejo previo a las fiestas patrias

Ixtapan de la Sal celebra el “Préstamo”

En el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal los contingentes de aztecas, apaches, adelitas, costeños y tamaleros se preparan para celebrar las fiestas patrias con el tradicional “Préstamo”, que se llevará a cabo este 7 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

Esta celebración, única del municipio, consiste en el recorrido de contingentes con vistosas indumentarias sobre las principales calles del centro.

Los participantes desfilan pidiendo insumos en las tiendas y casas (verduras, frutas, agua o lo que gusten aportar) para hacer alusión a la Toma de la Alhóndiga de Granaditas.

Cada grupo se distingue por su vestimenta: los costeños con camisas o blusas negras, pantalón o falda con adornos tricolor y sombreros decorados; los tamaleros con sombrero de palma, camisa de manga larga y calzón de manta.

Los aztecas con penachos, pecheras y taparrabos; y los apaches con playera roja, falda de alfilerillos, corona tricolor con plumas y huaraches con calcetas rojas.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de esta fiesta llena de baile, música e historia, que mantiene vivas las tradiciones del Estado de México, Un Destino Hecho a Mano.