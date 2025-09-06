Residente reúne a más de 180 mil asistentes en el Zócalo

Residente en el Zócalo 2025

El Zócalo capitalino se transformó en un escenario de resistencia con la presencia del rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, quien reunió a más de 180 mil asistentes en la icónica Plaza de la Constitución.

Fue un evento gratuito y organizado por el Gobierno de la Ciudad de México; cientos de fans se reunieron desde el medio día, no les importó esperar más de ocho horas para ver al cantante, llegaron con sombrillas y gorras para tener los mejores lugares. Además, portaban letreros y banderas en apoyo al cantante.

Familias completas, grupos de amigos, parejas y personas de todas las edades disfrutaron del evento, pues el rapero ha marcado a decenas de generaciones con sus ritmos únicos, desde que fue vocalista de Calle 13 hasta llegar a su faceta como solista.

En punto de las 20:00 horas, el cantante apareció en el escenario para interpretar “Baile de los pobres”, “Nadie como tú”, “Atrévete” y “Muerte en Hawái”, canciones con las que abrió su concierto y transportó a más de uno en el tiempo.

Previo a la presentación de Residente, el colectivo femenino de rap mexicano Mujer en Cypher se encargó de encender los ánimos entre los asistentes.

Se trata de la segunda vez que el puertorriqueño se presenta en el Zócalo capitalino; su primera actuación en el Zócalo ocurrió en 2019 como parte del Festival Internacional de Música del Mundo.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, también acudió al evento. Residente logró una conexión especial con la multitud y haciendo que corearan cada uno de los temas.

Una de las invitadas especiales fue Silvana Estrada, compositora y cantante mexicana; juntos cantaron “Latinoamérica” y crearon una atmósfera de hermandad.

“Todo mundo merece igualdad de oportunidades, necesitamos apoyar que la gente tenga esas oportunidades, acceso a la educación, se puede lograr. Gracias por estar aquí con toda la energía, los amo México”, dijo el rapero antes de finalizar.