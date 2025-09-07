La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles celebra 40 años de actividades en Coyoacán

La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles celebró su 40 aniversario con la inauguración de la exposición Creando Arte, en la que participaron 18 maestros talleristas y que reunió trabajos de artes plásticas desarrollados en este espacio.

Durante el acto conmemorativo, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, señaló que la cultura y la historia forman parte esencial de la identidad de la demarcación. Subrayó que el recinto ha funcionado como un generador de arte, tradición y encuentro comunitario desde su apertura en 1985.

En la ceremonia, la directora general de Cultura de Coyoacán, Hilda Trujillo, destacó que actualmente se han restaurado 11 casas de cultura, así como teatros y foros de la alcaldía, con el propósito de ampliar el acceso de la población a actividades culturales.

“Queremos que se acerquen al arte, porque el arte da paz y con él se le cierra la puerta a la violencia”, afirmó.

La funcionaria recordó que este tipo de espacios surgieron en México a mediados del siglo XX, inspirados en el modelo francés de las Maisons de la Culture. En el caso de Coyoacán, la Casa Jesús Reyes Heroles tuvo diferentes usos antes de convertirse en un centro cultural, entre ellos huerta, fábrica de papel y vivienda.

Actualmente, el recinto atiende a más de mil 500 alumnos de todas las edades a través de 65 talleres que abarcan disciplinas como dibujo, óleo, acuarela, escultura, cerámica, fotografía digital, artes visuales y elaboración de alebrijes.