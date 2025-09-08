Suman más de 550 verificaciones a comercios en Cuauhtémoc durante 2025

Más de 550 verificaciones a comercios en Cuauhtémoc durante 2025

De enero a julio de este año, la alcaldía Cuauhtémoc realizó 556 visitas de verificación a establecimientos mercantiles, lo que derivó en 73 suspensiones de actividades. Las colonias con mayor número de sanciones fueron Roma Norte, con 13 casos; Juárez, con 11; y Santa María la Ribera, con 6, seguidas de Guerrero e Hipódromo, con 5 cada una.

La administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega informó que el objetivo de estas acciones es garantizar el cumplimiento de la normatividad, proteger la seguridad vecinal y mantener el orden en la vía pública.

De acuerdo con la Dirección General de Gobierno, además de las visitas efectuadas en lo que va de 2025, durante el último trimestre de 2024 se realizaron 212 verificaciones y se aplicaron 38 suspensiones.

“En la Cuauhtémoc se aplican verificaciones permanentes y justas. Queremos un equilibrio: apoyar a comerciantes que cumplen con la norma y sancionar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad”, señaló la titular de la alcaldía.

Las inspecciones se llevan a cabo en las 33 colonias de la demarcación bajo esquemas aleatorios, con especial atención en las zonas de mayor actividad comercial. Según la alcaldía, la estrategia continuará en lo que resta del año con el fin de fortalecer la gobernabilidad y atender prácticas irregulares que afectan a la comunidad.