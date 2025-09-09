Metrópoli

Prepárate para pasar un 15 de septiembre movido, te compartimos los shows que habrá en cada alcaldía

Artistas confirmados para dar el grito en CDMX

Por Tamara Ramírez Villegas
Ondeando la bandera mexicana en un concierto
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México celebrarán con música previo y después de la ceremonia del Grito de Independencia.

La Ciudad de México se alista para celebrar las Fiestas Patrias 2025 y cada alcaldía ya tiene preparada su cartelera musical para la noche del Grito de Independencia. Desde el Zócalo capitalino hasta las explanadas de cada demarcación, habrá opciones para todos los gustos: banda, reguetón, cumbia, salsa y hasta espectáculos folclóricos.

A continuación, te compartimos los artistas confirmados:

  • Zócalo: La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza.
  • Azcapotzalco: Pequeños Musical y Willie González.
  • Benito Juárez: Moenia y Mariachi Gama Mil.
  • Coyoacán: Alberto Barros.
  • Cuauhtémoc (explanada propia, además del Zócalo): Julio Preciado.
  • Magdalena Contreras: Los Socios del Ritmo y Banda La Ejecutiva.
  • Miguel Hidalgo: Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.
  • Tlalpan: Alberto Barros y Víctor García.
  • Xochimilco: Mariana Seoane y Jorge Carmona.
  • Milpa Alta: Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani, Mariachi Oro Nacional y David Zahan.
  • Iztapalapa: Rosy Arango y Diego Morán.
  • Tláhuac: Israel Valdéz.
  • Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela.
  • Iztacalco: El Yaki (Luis Alfonso Partida), otros grupos y un show de mariachi.
  • Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos: aún sin artistas confirmados.

Con esta oferta musical, el 15 de septiembre promete ser una noche de fiesta en todos los rincones de la capital.

