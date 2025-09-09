Artistas confirmados para dar el grito en CDMX

La Ciudad de México se alista para celebrar las Fiestas Patrias 2025 y cada alcaldía ya tiene preparada su cartelera musical para la noche del Grito de Independencia. Desde el Zócalo capitalino hasta las explanadas de cada demarcación, habrá opciones para todos los gustos: banda, reguetón, cumbia, salsa y hasta espectáculos folclóricos.
A continuación, te compartimos los artistas confirmados:
- Zócalo: La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza.
- Azcapotzalco: Pequeños Musical y Willie González.
- Benito Juárez: Moenia y Mariachi Gama Mil.
- Coyoacán: Alberto Barros.
- Cuauhtémoc (explanada propia, además del Zócalo): Julio Preciado.
- Magdalena Contreras: Los Socios del Ritmo y Banda La Ejecutiva.
- Miguel Hidalgo: Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.
- Tlalpan: Alberto Barros y Víctor García.
- Xochimilco: Mariana Seoane y Jorge Carmona.
- Milpa Alta: Ballet Internacional Folklórico Hueyitlatoani, Mariachi Oro Nacional y David Zahan.
- Iztapalapa: Rosy Arango y Diego Morán.
- Tláhuac: Israel Valdéz.
- Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela.
- Iztacalco: El Yaki (Luis Alfonso Partida), otros grupos y un show de mariachi.
- Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos: aún sin artistas confirmados.
Con esta oferta musical, el 15 de septiembre promete ser una noche de fiesta en todos los rincones de la capital.