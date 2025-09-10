Caen “El Güero Caldos” y “La Pulga” de La Unión Tepito en GAM

Detenidos Alejandro Olvera López, alias “El Güero Caldos”, Mauricio Rendón Escamilla, “El Pulga” y Cristian Alexis Escamilla Solís, “El Mamberroy". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres integrantes del grupo criminal “La Unión Tepito” en posesión de varias dosis de aparente droga y cartuchos útiles, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata de Alejandro Olvera López o Jonathan Osvaldo Galarza López, alias “El Güero Caldos”, de 28 años de edad; Mauricio Rendón Escamilla de 20 años, “El Pulga” y Cristian Alexis Escamilla Solís de 23 años, alias “El Mamberroy”.

En coordinación con personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), los oficiales ubicaron en calles de la colonia Constituyentes de 1857, a los tres sujetos dedicados al homicidio, extorsión, así como al tráfico y venta de drogas en la zona centro de la Ciudad de México y en el Estado de México.

Los oficiales se desplazaron al sitio y montaron vigilancias en el lugar, así como en la avenida Francisco J. Macín y Retorno Alfonso Cravioto, donde observaron a tres jóvenes que circulaban a bordo de un automóvil color rojo, quienes pasaban de mano en mano lo que al parecían ser cartuchos útiles, por lo que de inmediato los interceptaron.

Al revisarlos les hallaron 19 cartuchos útiles, aproximadamente 35 gramos de crystal, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y 95 bolsitas de plástico color rojo translúcido, que contenían cocaína.

Autoridades detallaron que “El Güero Caldos” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2021 y 2022 por el delit de robo calificado y delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo.