Terror en la Roma: hombre lanza balazos en el Comedor de los Milagros

Balacera en "El Comedor de los Milagros" Un hombre de 51 años detonó su arma de fuego al techo luego de un conflicto con otros comensales.

Policías detuvieron a un hombre que realizó detonaciones al interior del restaurante “El Comedor de los Milagros”, tras una discusión con otros comensales, en las calles Medellín y Coahuila, de la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar, el encargado del restaurante señaló que varias personas consumían bebidas alcohólicas y alimentos, cuando comenzaron una discusión.

Luego un sujeto sacó de entre sus ropas una pistola y realizó un disparo al techo, por lo que los demás comensales huyeron del lugar.

De inmediato, los policías le dieron alcance al sujeto que corría metros adelante. Luego de ser interceptado, le fue realizada una revisión al hombre de 51 años, donde le aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, 14 cartuchos útiles y uno percutido, además de tres identificaciones oficiales.