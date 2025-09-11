El Zócalo se ilumina con símbolos de la Independencia en el 215 aniversario

El Zócalo de la Ciudad de México quedó iluminado con el tradicional alumbrado conmemorativo por el Mes Patrio, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El diseño de este año rinde homenaje a los héroes y heroínas de la gesta independentista, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario. También se incluyeron símbolos como la Campana de Dolores, la Constitución Mexicana, la Bandera Nacional y la representación de La Patria, rodeada de listones tricolores y ornamentos de época.

Además de la decoración en la plancha del Zócalo, se instalaron conjuntos monumentales en la avenida 20 de Noviembre y mosaicos luminosos en la Glorieta de la Columna de la Independencia y en el cruce de Paseo de la Reforma con Insurgentes. Entre ellos destacan representaciones del Escudo Nacional, un águila real y la Victoria Alada, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano.

Para el montaje participaron 110 trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público de la SOBSE, quienes colocaron 30 mil focos LED de 0.5 watts en varios colores, 20 mil metros de escarcha y festón multicolor, 10 mil metros de manguera luminosa, 7 toneladas de varilla de ⅜ de pulgada, 4 toneladas de alambrón de ¼ de pulgada, 30 mil metros de cable de alimentación y mil 500 mallas metálicas. La carga eléctrica de los adornos alcanza aproximadamente 20 kilowatts.

Durante la ceremonia también participaron atletas paralímpicas mexicanas, quienes se sumaron al encendido y fueron reconocidas por el gobierno capitalino como símbolos de fuerza, resistencia y perseverancia.

La jefa de Gobierno señaló que el acto es un recordatorio de la memoria e identidad nacional, aunque enmarcado por la tristeza derivada de la tragedia ocurrida el día anterior en la ciudad. “Hoy nos toca encender la luz de nuestra historia y de nuestra identidad. Pero hoy no podemos estar alegres; hoy tenemos tristeza.

Hoy estamos todavía en un momento muy difícil para los familiares, para las víctimas de la tragedia de ayer. Sin embargo, aquí estamos con toda la solidaridad de la Ciudad de México y con todo el compromiso que amerita estos momentos”, expresó.

Además, recordó a los próceres de la independencia y destacar que este año tendrá un matiz especial: “somos parte de una gran transformación, y el 15 de septiembre recibiremos el primer Grito de la historia pronunciado por una mujer presidenta de la República”.

La mandataria hizo un reconocimiento particular a las mujeres que participaron en la lucha por la Independencia, como Josefa Ortiz y Leona Vicario, al señalar la necesidad de darles mayor visibilidad. Por ello encomendó a la SOBSE incluir símbolos femeninos de la historia nacional en la iluminación del Zócalo para el próximo año.

En su intervención, la nadadora paralímpica Fabiola Ramírez Ramírez rindió un tributo especial a las mujeres mexicanas, al destacar que “las luces que hoy se encienden no son solamente un símbolo de nuestra independencia, son también un reflejo de la esperanza, del orgullo de ser mexicano y del brillo de las mujeres que cada día construimos un país más fuerte”.

El alumbrado permanecerá encendido todas las noches hasta finales de septiembre, para que habitantes y visitantes nacionales y extranjeros puedan admirar las figuras luminosas representativas de la Independencia.