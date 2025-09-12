Atizapán fortalece apoyo alimentario con nuevo comedor comunitario

Como parte de una estrategia integral para fortalecer el bienestar y la economía familiar, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, inauguró un nuevo comedor comunitario en las instalaciones de la Casa de la Juventud. El espacio, ubicado en la avenida Jalisco de la Colonia Los Olivos, fue abierto en compañía de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo.

El objetivo principal de este nuevo comedor es garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Durante el evento de inauguración, el alcalde refrendó su compromiso con los ciudadanos y destacó el carácter social de su administración.

Rodríguez Villegas afirmó que “cada acción de nuestro gobierno está pensada en el bienestar de las familias. Con este comedor, no sólo ofrecemos un plato de comida caliente, sino que brindamos un apoyo directo a la economía de los hogares que más lo necesitan. Seguiremos trabajando incansablemente para que cada atizapense se sienta respaldado por su gobierno”. Aquí podrán degustar alimentos en el desayuno y en la comida por 15 pesos”.

Este nuevo espacio se integra a la red de más de 40 comedores que actualmente operan en 28 colonias del municipio, fortaleciendo así el “Programa Comedores Comunitarios de Atizapán de Zaragoza”. El programa ha demostrado tener un impacto contundente en la nutrición de la población local.

Los números respaldan su efectividad: tan solo de enero a agosto de 2025, se han proporcionado un total de 567,673 raciones alimenticias a miles de beneficiarios. Esta iniciativa se consolida como una de las políticas sociales más importantes de la actual administración municipal.