Cerrarán centros de verificación vehicular en la CDMX por 15 de septiembre

Verificentros suspenderán actividades el 15 de septiembre

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los centros de verificación de emisiones vehiculares permanecerán abiertos en horario especial el próximo lunes 15 de septiembre, con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México.

De acuerdo con la dependencia, el horario de operación será de 8:00 a 15:00 horas. La medida se establece conforme a la normativa vigente, incluyendo el Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Sedema solicitó a los propietarios y poseedores legales de vehículos registrados en la capital tomar las previsiones necesarias ante la modificación temporal del horario de atención en los centros de verificación.