Partido Verde llama a celebrar las fiestas patrias sin pirotecnia

El Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México exhortó a las y los capitalinos a conmemorar las fiestas patrias de forma consciente, evitando el uso de pirotecnia ya que representa una seria amenaza para la salud ambiental y el bienestar de los animales.

Carlos Esquivel, director de Bienestar Animal del partido, aseguró que la pirotecnia no solo contamina el aire y contribuye al deterioro ambiental, sino que provoca un estrés severo en los animales de compañía y en la fauna urbana.

Recordó que perros, gatos y aves —muchas veces invisibilizados—, sufren crisis de ansiedad, desorientación e incluso accidentes fatales por el estruendo de los fuegos artificiales.

Esquivel comentó que es momento de transitar hacia celebraciones más amigables con el entorno, fomentando actividades culturales y expresiones artísticas que honren el espíritu de la independencia sin causar daño a otros seres vivos.

“Celebrar nuestras tradiciones no debe significar poner en riesgo la vida ni el bienestar de ningún ser sintiente”, subrayó Esquivel.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales y a la población en general a reforzar campañas de concientización y regulación sobre el uso de pirotecnia.

“La defensa del medio ambiente y de los animales comienza en nuestras acciones cotidianas. Este 15 de septiembre, demostremos que amar a México también es cuidar de todos los que lo habitan”, concluyó Esquivel.