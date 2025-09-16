Azucena Cisneros hace historia al dar el Grito de Independencia en Ecatepec

Grito. Azucena Cisneros Coss, primera presidenta municipal de Ecatepec, dio el Grito de Independencia.

Por primera vez en la historia de Ecatepec, una mujer encabezó el Grito de Independencia. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal, se dirigió al pueblo desde el balcón del palacio municipal para recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad… y también para pedir que muera la corrupción, la deshonestidad y la impunidad.

Con la bandera nacional en mano y frente a cientos de vecinos reunidos en la explanada, Cisneros exclamó con fuerza los nombres de figuras históricas como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Vicente Guerrero. Pero también añadió vivas a la honestidad, la justicia social, la paz y al amor por Ecatepec.

“¡Que muera la corrupción! ¡Que muera la deshonestidad! ¡Que muera el abandono al pueblo! ¡Que muera la impunidad!”, proclamó, mientras la multitud respondía con entusiasmo.

Después de tocar la campana y ondear la bandera, el cielo de Ecatepec se iluminó con fuegos artificiales que pintaron la noche de colores patrios. La celebración continuó con una verbena popular llena de sabor mexicano: tacos, pambazos, quesadillas, esquites, aguas frescas y algodón de azúcar fueron parte del festín.

El ambiente festivo se llenó de música y tradición con la presentación de La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda, el grupo Chéjere, la sinfónica José María Morelos y grupos de danza folclórica que mostraron lo mejor de las regiones del país.

Ley Seca y programa “Conduce sin Alcohol”

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno municipal implementó la Ley Seca desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas. Además, se activó el programa permanente Conduce sin Alcohol, con el objetivo de reducir accidentes y delitos relacionados con el consumo de alcohol.

La presidenta Cisneros recordó que el 50% de los accidentes vehiculares están vinculados al alcohol, y que el 30% de los delitos de alto impacto ocurren en ambientes donde hay consumo. Por eso, dijo, “es responsabilidad del gobierno cuidar a la gente y garantizar que las fiestas se vivan con tranquilidad y paz”.

Un Grito con rostro de mujer

Mientras Ecatepec vivía esta noche histórica, en Toluca la gobernadora Delfina Gómez encabezó el aniversario 215 de la Independencia de México, y en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el tradicional Grito desde el balcón de Palacio Nacional, marcando otro momento histórico: el primer Grito de Dolores pronunciado por una mujer presidenta.