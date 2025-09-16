Reportan saldo blanco en festejos del Grito de Independencia en Benito Juárez

Saldo blanco en festejos del Grito de Independencia en Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez informó que los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México concluyeron con saldo blanco y la asistencia de alrededor de 12 mil personas.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegó un operativo con 83 elementos policiacos y 9 unidades del programa Blindar BJ360°, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Además, se dispuso de cuatro ambulancias y tres unidades de servicios urbanos de Protección Civil de la demarcación.

Tras el espectáculo, personal de la alcaldía llevó a cabo labores de limpieza y la explanada principal fue reabierta al público.

La verbena popular se extendió sobre ambos sentidos de la avenida División del Norte, por lo que se informó que la vialidad volverá a operar con normalidad durante las primeras horas del miércoles 17 de septiembre.