Romina Contreras encabeza ceremonia del Grito en Huixquilucan

Identidad. Contreras Carrasco recordó a los principales personajes de la gesta histórica.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco encabezó la ceremonia conmemorativa del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, congregando a más de 20 mil personas en la explanada municipal. Este evento marcó el cuarto Grito de Dolores durante su gestión al frente del gobierno local.

Acompañada por el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, junto con sus hijas e integrantes del Cabildo, la alcaldesa se presentó en el balcón del Palacio Municipal a las 23:00 horas. Desde allí, rindió homenaje al cura Miguel Hidalgo y a los héroes que iniciaron la lucha por la independencia en 1810 para dar patria y libertad a México.

Con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, Contreras Carrasco recordó a los principales personajes de la gesta histórica. Con evidente orgullo y entusiasmo, vitoreó a Huixquilucan, al Estado de México y a la nación mexicana, conectando el legado histórico con el presente del municipio.

La mandataria local exclamó con fervor: “¡Mexicanos Viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡viva Morelos! ¡viva Allende! ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡viva Aldama! ¡viva Guerrero! ¡viva el Estado de México! ¡Viva Huixquilucan! ¡Viva Huixquilucan! ¡Viva Huixquilucan! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

Los asistentes respondieron con entusiasmo coreando cada “¡Viva!” junto a la alcaldesa, quien posteriormente ondeó la bandera nacional y tocó la campana desde el balcón principal. Este acto simbólico dio paso a un espectáculo de luces y pirotecnia de más de 11 minutos que iluminó el cielo, recordando la libertad alcanzada por la valentía de quienes participaron en el movimiento independentista.

La celebración continuó con una verbena popular donde los habitantes disfrutaron de música en vivo, comida típica y un ambiente de sana convivencia familiar. El gobierno municipal organizó los festejos en cuatro escenarios distintos: la explanada municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa.

Para el entretenimiento de los asistentes, se presentaron diversos grupos musicales como La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López la voz gemela de Joan Sebastián, Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México y Grupo Neuroziz.

Las celebraciones concluyeron con saldo blanco gracias al despliegue operativo de elementos de la dirección general de Seguridad Pública y Vialidad, Bomberos y Protección Civil, quienes mantuvieron presencia en todo el territorio municipal para garantizar la seguridad de los miles de asistentes.