V. Carranza registra casi 100 mil asistentes en el Grito de Independencia

La alcaldía Venustiano Carranza congregó a casi 100 mil personas en su explanada durante la conmemoración del 215 aniversario del Grito de Independencia, cifra que la colocó entre las más concurridas de la Ciudad de México, solo después del Zócalo capitalino.

De acuerdo con datos de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, al festejo acudieron no solo habitantes de la demarcación, sino también personas de otras alcaldías y municipios del Estado de México, además de visitantes provenientes de Tlaxcala y Puebla.

El evento incluyó presentaciones musicales de Caifanes, Adolescentes Orquesta, Jaime Varela con su homenaje a Juan Gabriel y las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. El ambiente fue descrito como festivo y familiar, y se reportó saldo blanco.

La ceremonia estuvo encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra, quien dio el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de la demarcación, acompañada por Anke Rehlinger, presidenta del Consejo Federal alemán; diplomáticos de la Embajada de Alemania en México; los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura Trejo, así como integrantes de su gabinete.

Según autoridades locales, Venustiano Carranza registró la mayor asistencia entre las alcaldías de la capital, solo superada por la plancha del Zócalo.