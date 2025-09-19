Bosque de San Juan de Aragón será sede de “Transeúnte: Escena en comunidad 2025”

Sedema Sedema (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el Bosque de San Juan de Aragón se convertirá este fin de semana en un espacio para el arte y la cultura con la llegada de “Transeúnte: Escena en comunidad 2025”, un proyecto que transforma áreas verdes y espacios públicos en escenarios abiertos al disfrute de las familias.

La primera presentación tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 13:00 horas en la palapa de usos múltiples, acceso 2 del bosque, con la obra “Desidencias corporales”, una pieza de danza que aborda la migración, la discriminación y la violencia estructural a través del movimiento.

Posteriormente, el domingo 28 de septiembre a las 14:00 horas, el recinto albergará la puesta en escena “Maya, Mito Canino”, un montaje teatral que reflexiona sobre la amistad y la fidelidad entre humanos y perros.

Cultura en un Área de Valor Ambiental

El Bosque de San Juan de Aragón, considerado el Área de Valor Ambiental más importante del nororiente de la capital, se perfila como un escenario natural para el desarrollo de actividades culturales.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), junto con la Secretaría de Cultura capitalina, son las dependencias encargadas de organizar este ciclo de presentaciones artísticas.

Las autoridades indicaron que el programa no se limita a septiembre, sino que continuará con actividades en octubre y noviembre. La programación podrá consultarse en las redes sociales oficiales de Sedema y Cultura.