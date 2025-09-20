Suman 27 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Veintisiete personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Al corte de las 11:00 horas, 18 personas permanecen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.
Dos personas permanecen en calidad de desconocidos. Una de ellas, es un hombre que falleció con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.
Y una mujer entre 15 y 25 años, en estado crítico, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Jovana con señales particulares, con una cicatriz vertical de cesárea y cuatro tatuajes.
Personas fallecidas
- Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
- Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
- Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
- Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
- Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
- Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Armando Antillón Chávez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
- Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero
- Jesús Joel Tovar García- Hospital General Rubén Leñero
- Gilberto Aarón - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Omar Alejandro García Escorsa - Hospital General Regional 197 Texcoco
- Fernando Soto Munguía - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Edgar Santiago Álvarez - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Oswaldo Espinosa Gutiérrez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Eduardo Romero Armas - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Norma Chávez Ortega - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Abril Díaz Castañeda - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Jaime Javier Becerra Urieta - Hospital General Rubén Leñero
- Jovani Martínez Llanos - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- María Salud Juaurrita Molina - Hospital General Rubén Leñero
- Erick Vicente Acevedo Romero - Hospital General Rubén Leñero
- Ricardo Corona Hernández - Hospital General Rubén Leñero