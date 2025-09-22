Ecobici suma más de un millón de minutos de pedaleo al día en CDMX

Foto: ECOBICI

En el marco del Día Mundial Sin Auto, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici destacó su contribución a la movilidad sustentable de la capital, donde cada día se registran en promedio más de un millón de minutos de pedaleo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, durante 2025 las y los usuarios de este sistema realizan alrededor de 63 mil viajes diarios, lo que equivale a recorrer más de 106 mil kilómetros en conjunto.

Esta cifra, explicó la dependencia, representa distancias comparables a casi doce viajes de ida y vuelta a lo largo de la República Mexicana o tres vueltas completas al planeta Tierra en un mes.

El impacto ambiental también es significativo: los traslados en bicicleta han permitido evitar la emisión de 894 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivaldría a la siembra de más de 2 mil 600 árboles urbanos.

Cada recorrido dura en promedio 17 minutos, con lo que diariamente se acumulan más de un millón de minutos de pedaleo, un tiempo que, en términos lúdicos, se equipara a observar unas siete mil películas de dos horas y media de duración.

La Semovi invitó a la ciudadanía a aprovechar el Día Mundial Sin Auto para cambiar el volante por el manubrio y contribuir a una ciudad más sustentable, en la que la bicicleta se consolide como una alternativa de transporte accesible y eficiente.