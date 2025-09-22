Localizan sin vida en Edomex a colombianos reportados como desaparecidos

Desaparecidos B King y DJ Regio. (Especial)

Los raperos colombianos Byron Sánchez Salazar, alias “B King” y Jorge Luis Herrera Lemos “DJ Regio”, fueron localizados sin vida en un paraje del Estado de México; así lo confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP)

Los primeros reportes indican que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y su homóloga en la capital del país, realizan estudios periciales, genéticos, forenses y de análisis de los cuerpos para confirmar la identidad de los cadáveres.

Tras los estudios, personal de servicios periciales de la Fiscalía mexiquense realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas el pasado 16 de septiembre, cuando acudieron al gimnasio Smart Fit, localizado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Después de esa fecha, perdieron contacto con sus familias.

Estas personas habrían viajado a México para realizar algunas presentaciones. Posteriormente, se difundió información de que las víctimas habrían desaparecido en el estado de Sonora.

Hacia esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó a la líder del ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, su intervención para localizarlos.

No obstante, la Fiscalía de Justicia de Sonora aclaró que no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en esa entidad, dado que no realizaron conciertos en ese estado.

Detallaron que mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

En días previos a su desaparición, los hombres participaron en el Sin Censura Independence Day, en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur, donde compartieron escenario con otros DJ’s nacionales e internacionales.

Perfil de B King y Regio Clown

Bayron Sánchez Salazar B King tenía de 31 años y estuvo casado con la influencer Marcela Reyes. El artista esuno de los exponentes del arte de la música urbana por sus temas de reguetón y música alternativa.

Antes de su desaparición publicó un mensaje optimista en redes: “Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos”.

Regio Clown, de nombre Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y originario del Valle del Cauca, es DJ y productor musical. En su cuenta de Instagram se describía como un artista que mezcla “energía cruda” y busca generar experiencias sensoriales únicas. En una de sus últimas publicaciones reflexionó: “La verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

Información en desarrollo...