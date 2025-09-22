Reforesta Huixquilucan área de la presa El Capulín para combatir contaminación

El gobierno municipal de Huixquilucan ha plantado más de 400 árboles endémicos en los alrededores de la presa El Capulín como parte de una estrategia para el saneamiento de este cuerpo de agua. La acción se llevó a cabo durante tres jornadas de reforestación en la presente temporada de lluvias, con el objetivo de fortalecer una barrera natural que detenga los microorganismos y evite que lleguen a las zonas habitacionales aledañas.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, visitó el fraccionamiento Balcones de la Herradura para supervisar los trabajos. Contreras Carrasco informó que se mantiene la comunicación entre los tres niveles de gobierno para continuar con los esfuerzos de saneamiento, con el fin de eliminar los malos olores que afectan a la población, especialmente durante la época de estiaje.

La alcaldesa señaló que, por parte del gobierno municipal, durante 2025 se concluyó la construcción de un colector marginal de 2.5 kilómetros. Esta obra conduce las aguas residuales de la zona hasta la planta de tratamiento “El Capulín” para evitar que las descargas lleguen directamente al río. Agregó que se mantiene un esfuerzo permanente por parte del organismo de agua local para atender esta situación.

Romina Contreras afirmó que su administración continuará trabajando con vecinos y autoridades para rescatar la presa dentro del marco de sus atribuciones. “El objetivo principal es elevar la calidad de vida de la gente y acciones como las jornadas de reforestación contribuyen a esto”, explicó, destacando que la siembra de árboles ayuda a generar oxígeno y eliminar contaminantes.

Por su parte, el director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, detalló que este año se activarán los protocolos de atención antes de la época de estiaje. Esto incluye la aplicación de cal para aminorar los olores generados por los lodos secos y la instalación de redes de contención de basura en el río para evitar que los residuos lleguen al vaso regulador.

Báez Melo adelantó que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se trabaja en un proyecto ejecutivo para construir un nuevo canal marginal. La obra, que contará con una inversión de cinco millones de pesos adicionales, permitirá que las aguas residuales descarguen en este canal y no directamente en el río, lo que contribuirá significativamente al saneamiento del cauce.

El funcionario hizo un llamado a los vecinos a sumarse al cuidado de los árboles plantados. Subrayó que iniciativas como las jornadas de reforestación son esfuerzos complementarios que contribuyen a remediar el ecosistema y contener los malos olores, representando un avance en el objetivo de darle un nuevo rostro al municipio.