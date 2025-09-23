Arranca semana gratuita de vacunación antirrábica en Benito Juárez

En el marco del Día Mundial Contra la Rabia, la alcaldía Benito Juárez inició la Semana de Vacunación Antirrábica Gratuita, con el objetivo de inmunizar a 150 animales de compañía y promover el cuidado responsable de las mascotas.

La jornada es organizada por el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC) y se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre en sus in

stalaciones, ubicadas en Av. Municipio Libre y Uxmal, colonia Santa Cruz Atoyac, de 10:00 a 14:00 horas. El cierre tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parque Arboledas, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Durante el inicio de actividades, autoridades de la alcaldía destacaron que estas campañas contribuyen a la salud pública y a la prevención de enfermedades. Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, subrayó que la demarcación continuará impulsando acciones para el cuidado y atención de los animales de compañía.

Vecinos también reconocieron la importancia de la jornada. María del Carmen Aceves, habitante de la colonia Vértiz Narvarte, señaló que mantener al corriente las vacunas de las mascotas es fundamental por la convivencia que tienen con otros animales, y agradeció a la alcaldía la puesta en marcha del programa.

De acuerdo con Giselle Hernández, subdirectora de Protección Animal, el CAVAC busca fomentar la figura de tutores responsables y consolidar a Benito Juárez como un referente en la atención y bienestar de los animales de compañía.