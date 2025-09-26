Cierra la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, ofrecen alternativas de movilidad

Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, a partir de este jueves, la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Como alternativas de traslado, las autoridades recomendaron utilizar las estaciones Cuauhtémoc y Sevilla, que se ubican en el mismo tramo de la “Línea Rosa”. Asimismo, se sugirió a los usuarios recurrir a la Línea 1 del Metrobús, que corre de Indios Verdes a El Caminero.

El Metro no detalló las causas del cierre, pero exhortó a los pasajeros a tomar previsiones y contemplar tiempo extra en sus traslados.