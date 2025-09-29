Capturan en GAM a 6 que robaron 103 celulares en tienda departamental en Cuautla

Detenidos Sujetos que robaron celulares en Cuautla, Morelos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a seis personas que robaron más de 100 teléfonos celulares de una tienda departamental en Cuautla, Morelos.

Los oficiales realizaban recorridos de seguridad en la colonia Indeco, cuando fueron informados que agentes del estado de Morelos traían en seguimiento por el GPS de varios teléfonos celulares, a dos vehículos cuyos tripulantes participaron en el robo de más de 100 dispositivos móviles de un negocio, ubicado en el municipio de Cuautla, de esa entidad.

En ese momento, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un cerco virtual, durante el cual ubicaron a los automotores que coincidían con las características dadas por los operadores, mismos que circulaban por la avenida Gran Canal.

De inmediato, los policías capitalinos y estatales se aproximaron al sitio y tras una persecución, interceptaron a los automóviles en el cruce de las calles Puerto Cozumel y Alondra, donde solicitaron a los implicados descender de los automotores para realizarles una revisión.

Ahí les aseguraron 103 equipos celulares de distintas marcas, de los cuales no pudieron acreditar su legal propiedad, además les aseguraron los vehículos en los que viajaban.

Una vez en el Ministerio Público, las autoridades identificaron que el detenido de 41 años de edad participó en un robo de vehículo en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Asimismo, el arrestado de 22 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de extorsión agravada en 2025, además de contar con cuatro presentaciones al Ministerio Público por extorsión, portación de arma de fuego y por robo a negocio.

En tanto, el sujeto de 37 años tiene un ingreso a la cárcel por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin permiso en 2022, mientras que el de 42 años de edad estuvo encarcelado por delitos contra la salud en 2022.