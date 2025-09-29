Suspenden cinco establecimientos en Ecatepec por operar de manera irregular

En un operativo conjunto de autoridades municipales y la Fuerza de Tarea Marina, cinco establecimientos de venta de bebidas alcohólicas fueron suspendidos por operar de manera irregular en distintos puntos de Ecatepec. La acción forma parte del Operativo Dionisio, estrategia integral de seguridad impulsada por la administración municipal para regular la venta de alcohol, prevenir delitos y recuperar espacios públicos que durante años estuvieron en abandono.

Los establecimientos suspendidos fueron: Baco´s Bar, ubicado en Jardines de Santa Clara; Depósito Sánchez, en Ciudad Azteca Segunda Sección; un negocio sin razón social también en Jardines de Santa Clara; El Carnaval, en Jardines de Casanueva; y Drinks y Snacks, en Los Reyes Ecatepec. En la mayoría de los casos, las sanciones se aplicaron por carecer de licencia de funcionamiento vigente y no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad que establece la normativa municipal.

Durante la supervisión, las autoridades recorrieron los locales verificando permisos, condiciones de higiene, medidas de seguridad y la operación en horarios autorizados. En el caso del establecimiento sin razón social en Jardines de Santa Clara, se trataba de una vivienda que operaba clandestinamente como punto de venta de alcohol. Los ocupantes se atrincheraron y no respondieron al llamado de las autoridades, por lo que se colocaron sellos de suspensión sin restringir el acceso al lugar y se les notificó por escrito el motivo de la medida.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que estos operativos forman parte de un esfuerzo mayor para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. “Reafirmamos algo muy importante: la ley se respeta. Hoy, en lugar de olvido, hay presencia del gobierno municipal, de la policía y la Marina. Estamos en territorio para cuidar y para reconstruir la confianza. Somos el Gobierno del Cambio, que transforma el abandono en acción y el silencio en presencia”, destacó.

El Operativo Dionisio no solo busca regular la venta de bebidas alcohólicas, sino también prevenir conductas delictivas, controlar el consumo desmedido de alcohol en la vía pública y disminuir los riesgos asociados a la operación de establecimientos irregulares. Esta estrategia involucra a distintas dependencias municipales, como Desarrollo Económico y Protección Civil, así como a elementos de seguridad, que trabajan en coordinación para garantizar que los negocios cumplan con la ley.

Expertos en seguridad destacan que la intervención temprana en este tipo de establecimientos puede contribuir significativamente a la disminución de incidentes violentos y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las autoridades locales. Al actuar de manera preventiva y con una presencia visible en la comunidad, el gobierno municipal busca desincentivar la operación clandestina y garantizar que los espacios comerciales cumplan con todas las normas vigentes.