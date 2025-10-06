Atrapan a Norma Angélica N, implicada en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Memorial de Jesús Muñoz y Ximena Guzmán Veladoras y carteles puestos en el lugar del ataque sobre calzada de Tlalpan.

Un nuevo avance en la investigación del doble asesinato de Jesús Muñoz y Ximena Guzmán, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprensión en contra de Norma Angélica N, quien ya fue trasladad al penal de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la mujer es señalada por ocultar pruebas de los asesinos materiales, por lo que se encuentra implicada en el caso. También, informó que fue trasladada a Santa Martha Acatitla.

¿Cuáles son los avances del caso de los colaboradores de Clara Brugada?

El pasado 20 de mayo, Jesús Muñoz y Ximena Guzmán fueron atacados y ejecutados con un arma de fuego mientras se encontraban en un vehículo sobre Calzada de Tlalpan. Durante la investigación, se detectaron posibles irregularidades en la manipulación de evidencias y se suspendieron a dos manos de la policía por sospechas de manipulación de indicios.

El 20 de agosto de 2025, tras cateos en 11 inmuebles ubicados en CDMX y en municipios del Estado de México , fueron detenidas 13 personas vinculadas al homicidio. De esos, tres ya tenían órdenes de aprehensión: Jesús “N” y Arlet “N” por homicidio y asociación delictuosa; y Neri “N” por asociación delictuosa.

Uno de los detenidos, Nery “N” (o Nery Cotonieto “N”), fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, homicidio y feminicidio, y se le dictó prisión preventiva.