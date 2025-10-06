Hombre se dispara en el auto del Bogueto, iba con el padre del cantante Los hechos se registraron en calles del municipio mexiquense, donde el grupo de amigos ingería bebidas alcohólicas dentro del vehículo

Una noche de convivencia terminó en tragedia en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando un hombre identificado como Manuel Alejandro Moyeda perdió la vida tras recibir un disparo dentro de una camioneta Suburban. De acuerdo con reportes de medios locales y versiones difundidas en redes sociales, la víctima se encontraba bebiendo en compañía del padre del cantante urbano El Bogueto y dos amigos más, cuando ocurrió el fatal incidente.

Los hechos se registraron en calles del municipio mexiquense, donde el grupo de amigos ingerían bebidas alcohólicas dentro del vehículo. Según los primeros informes, en un momento de la reunión s escuchó un disparo proveniente del interior de la camioneta, y al acudir los presentes, encontraron a Moyeda gravemente herido. Aunque intentaron auxiliarlo, el hombre murió casi de inmediato a causa del impacto de bala.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso. Las autoridades informaron que todas las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo al padre del cantante y los otros dos acompañantes, fueron presentadas ante el Ministerio Público para rendir su declaración y determinar su grado de responsabilidad en el caso. Hasta el momento, no se ha precisado si el disparo fue accidental o si existió alguna confrontación previa.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha ofrecido una versión oficial detallada sobre los hechos. Tampoco se ha informado si alguno de los presentes fue detenido formalmente o si el caso se mantiene únicamente en calidad de investigación. Lo que sí se confirmó es que la escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios, entre ellos el arma de fuego presuntamente utilizada.

El fallecimiento de Manuel Alejandro Moyeda ha generado conmoción en redes sociales, especialmente porque entre los asistentes se encontraba el padre del rapero El Bogueto, una figura conocida en el ámbito musical urbano. Hasta ahora, el cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, aunque se espera que en las próximas horas pueda pronunciarse ante la polémica que rodea a su familia.

La tragedia deja varias interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Moyeda y el papel de las personas que lo acompañaban. Por ahora, la investigación continúa abierta bajo el resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que busca determinar si el fallecimiento fue consecuencia de un hecho fortuito o si existen elementos para presumir un delito.