Avanza la construcción del nuevo CBTis No. 296 en San Buenaventura: más educación y oportunidades para la juventud de Ixtapaluca

En un hecho histórico para la educación media superior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el presidente municipal Felipe Arvizu supervisaron la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 296 en la comunidad de San Buenaventura, una obra que fortalecerá la oferta educativa en la región oriente del Estado de México.﻿

Este nuevo plantel forma parte del programa #BachilleratoNacional, impulsado por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación media superior. El CBTis No. 296 se suma a los 19 planteles que actualmente se edifican en todo el país, como parte de una estrategia federal para ampliar las oportunidades de estudio y reducir el rezago educativo.﻿

Gracias a este esfuerzo, más de 21 mil estudiantes a nivel nacional que anteriormente no contaban con un espacio en el bachillerato podrán continuar su formación académica. Además, el programa “Mi derecho, mi lugar” ha permitido que el 98.5% de las y los jóvenes de la Zona Metropolitana sean asignados a alguna de sus tres primeras opciones educativas, garantizando así el ejercicio pleno de su derecho a la educación.﻿

El CBTis No. 296 ofrecerá carreras estratégicas orientadas a las necesidades del desarrollo nacional, entre ellas Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, y Enfermería. Cada una de estas áreas contará con dos certificaciones profesionales, lo que permitirá que los egresados cuenten con mejores herramientas para incorporarse al campo laboral o continuar con estudios universitarios.﻿

Durante la supervisión, las autoridades subrayaron que este proyecto forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente, que busca impulsar la educación, la infraestructura y la generación de empleo en municipios con alto potencial de crecimiento. “Estamos construyendo un futuro con más oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes. La educación es el motor que impulsa el desarrollo del país”, señaló el secretario Mario Delgado.﻿

Por su parte, el alcalde Felipe Arvizu destacó la importancia de esta obra para Ixtapaluca, al señalar que representa un paso firme hacia una educación pública de calidad y accesible para todas y todos.﻿

Con la edificación del CBTis No. 296, Ixtapaluca se consolida como un punto clave en la expansión educativa del país, reafirmando el compromiso del gobierno federal y municipal con las nuevas generaciones, que ahora tendrán más herramientas para construir un futuro lleno de conocimiento, innovación y bienestar.