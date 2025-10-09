Avanza la construcción del nuevo CBTis No. 296 en San Buenaventura: más educación y oportunidades para la juventud de Ixtapaluca﻿

En un hecho histórico para la educación media superior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el presidente municipal Felipe Arvizu supervisaron la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 296 en la comunidad de San Buenaventura, una obra que fortalecerá la oferta educativa en la región oriente del Estado de México.
Este nuevo plantel forma parte del programa #BachilleratoNacional, impulsado por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación media superior. El CBTis No. 296 se suma a los 19 planteles que actualmente se edifican en todo el país, como parte de una estrategia federal para ampliar las oportunidades de estudio y reducir el rezago educativo.
Gracias a este esfuerzo, más de 21 mil estudiantes a nivel nacional que anteriormente no contaban con un espacio en el bachillerato podrán continuar su formación académica. Además, el programa “Mi derecho, mi lugar” ha permitido que el 98.5% de las y los jóvenes de la Zona Metropolitana sean asignados a alguna de sus tres primeras opciones educativas, garantizando así el ejercicio pleno de su derecho a la educación.
El CBTis No. 296 ofrecerá carreras estratégicas orientadas a las necesidades del desarrollo nacional, entre ellas Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, y Enfermería. Cada una de estas áreas contará con dos certificaciones profesionales, lo que permitirá que los egresados cuenten con mejores herramientas para incorporarse al campo laboral o continuar con estudios universitarios.
Durante la supervisión, las autoridades subrayaron que este proyecto forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente, que busca impulsar la educación, la infraestructura y la generación de empleo en municipios con alto potencial de crecimiento. “Estamos construyendo un futuro con más oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes. La educación es el motor que impulsa el desarrollo del país”, señaló el secretario Mario Delgado.
Por su parte, el alcalde Felipe Arvizu destacó la importancia de esta obra para Ixtapaluca, al señalar que representa un paso firme hacia una educación pública de calidad y accesible para todas y todos.
Con la edificación del CBTis No. 296, Ixtapaluca se consolida como un punto clave en la expansión educativa del país, reafirmando el compromiso del gobierno federal y municipal con las nuevas generaciones, que ahora tendrán más herramientas para construir un futuro lleno de conocimiento, innovación y bienestar.