CDMX alcanza cifra récord en inversión extranjera: 19 mil mdd en 2025

Ciudad de México

La Ciudad de México alcanzó en 2025 una cifra histórica de más de 19 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), lo que representa un incremento del 36% respecto al año anterior y más de la mitad del total nacional, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el foro “Capital de la Inversión: Crecimiento y Récord Histórico”, celebrado en el Museo de la Ciudad de México.

La mandataria dijo que la capital “es el mejor lugar para invertir, vivir y generar bienestar”, al tiempo que agradeció la confianza del sector empresarial y refrendó el compromiso de su administración con la atracción de inversiones sostenibles y la generación de empleos.

“Una ciudad con inversión significa prosperidad compartida; ningún programa social sustituye a un empleo digno”, afirmó.

Crecimiento económico y estabilidad fiscal

De acuerdo con las autoridades locales, el gobierno capitalino incrementó en 18% la inversión pública sin aumentar la deuda, y que la Ciudad de México mantiene la calificación crediticia AAA de Moody’s, la más alta entre las entidades federativas del país.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que la creación del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública capta 10 mil millones de pesos anuales exclusivamente para inversión en esos rubros. A través de ese instrumento se financia, entre otros proyectos, el nuevo programa de repavimentación de 3.5 millones de metros cuadrados, con un presupuesto de 2,600 millones de pesos, para atender daños ocasionados por las lluvias.

El funcionario añadió que los ingresos locales crecieron 26% en el primer semestre del año, reflejo —dijo— de la confianza ciudadana y del fortalecimiento de la autonomía financiera de la capital. Además, anunció la próxima emisión de un bono verde para proyectos con impacto ambiental positivo, en el marco de la Climate Week.

Nuevas inversiones y generación de empleo

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zavala Aldama, señaló que la capital “se ha posicionado como la séptima economía de América Latina y aporta el 15% del Producto Interno Bruto nacional”, al tiempo que subrayó que la Ciudad de México “ya es la capital del talento y la innovación”.

Expuso que este año más del 55% de toda la inversión extranjera directa nacional se dirigió a la capital, e informó sobre la creación de la Agencia de Inversiones de la Ciudad de México, la cual ha impulsado más de 200 acciones de promoción y un portafolio de 257 proyectos con impacto estimado de 173 mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad ya están en marcha.

De acuerdo con Brugada, estas inversiones se traducen en 69 mil empleos formales generados entre enero y septiembre, con un nivel de ocupación del 96% de la población económicamente activa, el más alto en 14 años. Además, destacó que un millón de personas ha salido de la pobreza en la capital durante los últimos años.

Empresas reafirman confianza en la capital

Durante el evento participaron representantes del sector privado, como Alfonso Salem Slim, presidente de Inmuebles Carso, quien anunció una inversión de 45 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 para 23 proyectos inmobiliarios —entre ellos hospitales, viviendas, centros comerciales y oficinas— que generarán 18 mil empleos directos y 40 mil indirectos.

Por su parte, Alesa Costa, gerente general de Astellas Pharma México, informó que la farmacéutica japonesa ha invertido más de 107 millones de dólares en infraestructura y desarrollo de talento, triplicando su plantilla en el país. México, dijo, “se consolida como un polo estratégico para la innovación biomédica en América Latina”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, celebró el crecimiento de la inversión y reiteró la disposición del sector privado para definir, junto con las autoridades capitalinas, las prioridades de inversión en infraestructura, movilidad, telecomunicaciones y servicios sociales, con el objetivo de consolidar un desarrollo más equitativo e incluyente.

Visión nacional e innovación tecnológica

El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, reconoció el desempeño económico de la Ciudad de México y su papel como motor nacional. Desde su experiencia en foros internacionales, destacó las oportunidades que traerán la inteligencia artificial, la biotecnología y la economía digital, e invitó a las empresas capitalinas a participar en el próximo foro de innovación que se realizará en diciembre en Cuernavaca.

Ebrard dijo que México debe aprovechar su posición geopolítica para atraer inversiones en sectores de alto valor agregado como el farmacéutico y tecnológico, y aseguró que “todas las adversidades traen oportunidades, y la Ciudad de México tiene todo para aprovecharlas”.