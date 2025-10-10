Tlalnepantla convoca a feria de adopción de mascotas rescatadas

Animalitos como Galleta, Palomo, Sultán y Loba esperan encontrar un hogar en la próxima feria de adopción “Tu casa, su hogar”

Adopción de mascotas — Animalitos como Galleta, Palomo, Sultán y Loba esperan encontrar un hogar en la próxima feria de adopción “Tu casa, su hogar”. El evento se realizará el 12 de octubre en la explanada del palacio municipal de Tlalnepantla, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Mitzi Anda Rubalcava, titular de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, explicó que esta iniciativa responde a la política de protección animal impulsada por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz. “Buscamos dar una segunda oportunidad a mascotas que fueron abandonadas o rescatadas”, señaló la funcionaria.

En total, treinta y cuatro ejemplares estarán disponibles para adopción durante el evento. La lista incluye veintiún hembras y trece machos, entre los que se encuentran nombres como Rafa, Mokachino, Marimar y Pancho, actualmente bajo cuidado municipal.

El proceso de adopción requiere varios pasos formales para garantizar el bienestar de los animales. Los interesados deberán participar en una entrevista y completar un formulario con información personal y detalles sobre el entorno donde vivirá la mascota.

“Solictamos identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografías del espacio destinado para el animal”, detalló Anda Rubalcava sobre los requisitos documentales. Además, los adoptantes recibirán información específica sobre las necesidades de cada ejemplar.

Posterior a la evaluación de las solicitudes, los aprobados podrán elegir a su compañero animal y firmar un contrato de adopción. La coordinación se reserva el derecho de realizar visitas de seguimiento para verificar las condiciones de vida de las mascotas.

“Tenemos la facultad de retirar al animal si consideramos que no está recibiendo los cuidados adecuados”, aclaró la directora de Sustentabilidad Ambiental. Este mecanismo busca prevenir situaciones de negligencia o maltrato hacia los animales adoptados.

La feria incluirá actividades complementarias como vacunación, desparasitación y pláticas educativas sobre tenencia responsable. También se recibirán donaciones de alimento para apoyar a los animales que permanecen bajo resguardo del municipio.

