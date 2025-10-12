Colaboración entre CDMX y Edomex, resaltada por Delfina Gómez en informe

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió al Primer Informe de Actividades de Clara Brugada

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, asistió al Primer Informe de Actividades de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, donde se destacó la coordinación entre ambos gobiernos en beneficio de los más de 20 millones de habitantes de la Zona Metropolitana.

Luego del informe, Delfina Gómez señaló que la colaboración entre las dos entidades se ha fortalecido con el respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en áreas como movilidad, educación y gestión del agua, aspectos que afectan a ambas regiones.

En los últimos meses, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México han desarrollado acciones conjuntas en seguridad, movilidad, infraestructura y atención a emergencias, enfocadas especialmente en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población.

El evento tuvo lugar en el Congreso de la Ciudad de México y contó con la presencia de autoridades de ambos niveles de gobierno, así como de representantes de la sociedad civil.