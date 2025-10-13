GCDMX reduce consulta del PGD de 3 a 2 meses; panista señala que se limita la participación

Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, la panista Olivia Garza, criticó que el Gobierno capitalino redujo de tres a dos meses el periodo para la consulta del Plan General de Desarrollo, lo que señaló “limitará la participación ciudadana”.

La panista también reprobó que gran parte del proceso se realizará durante las fiestas decembrinas, una temporada en la que las familias suelen estar concentradas en actividades personales y familiares, lo que limita la posibilidad de una participación real e informada.

Recordó que en noviembre de 2024, Brugada, anunció que el periodo de consulta del Plan General de Desarrollo sería del 2 de junio al 29 de agosto, es decir, casi de tres meses; recientemente, emitió la convocatoria donde se estable un periodo del 10 de noviembre de 2025 al 10 de enero del 2026.

“Esto no es una invitación a participar, es una estrategia para que nadie participe. No es una consulta ciudadana: es una simulación. Esto para nada es Planeación y, mucho menos, democrática”, sostuvo.

Olivia Garza advirtió que este recorte de plazos pone en riesgo la legitimidad del proceso y podría convertir la consulta en una simple simulación de participación ciudadana; sin el análisis, debate, ni transparencia que requiere el instrumento de planeación que regirá el futuro de la ciudad.

“Se están cometiendo los mismos errores del pasado, el tratar de simular las consultas para cumplir un requisito. La consulta del Plan debe ser amplia, incluyente y con tiempos suficientes para que todas las voces sean escuchadas”.

Garza hizo un llamado a la jefa de Gobierno para rectificar la ruta, ampliar los tiempos anunciados y abrir verdaderos espacios de consulta con especialistas, organizaciones civiles, pueblos y barrios y vecinos, esto con el objetivo de que se cumpla el principio de planeación democrática señalada en la Constitución capitalina.

“Queremos una consulta que escuche a la gente, no una que sólo sirva para cumplir un requisito. Reducir el tiempo es reducir la confianza y, sin confianza, cualquiera Plan General de Desarrollo estará destinado al fracaso”, dijo.