Sus compañeros y Maestros quedaron estupefactos ante el hecho; la SEP activó los protocolos de emergencia, la Fiscalía y la SSC-CDMX acompañan a la Familia — Falleció mientras tomaba sus clases un estudiante de la Secundaria No. 70, en la alcaldía Iztapalapa, presuntamente por una cardiopatía, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) reveló que la mañana de este miércoles 15, el alumno de 14 años del segundo grado de secundaria, Grupo E, se desvaneció dentro de las instalaciones del plantel escolar mientras sucedía la jornada académica.

Las lágrimas y los lamentos recorrieron los pasillos de la escuela y las preguntas de los padres de otros alumnos inquirían a la dirección escolar para saber qué sucedía con el alumno.

Ante esto, los Maestros y la dirección del colegio activaron los protocolos de actuación para emergencias y solicitaron atención médica con urgencia, y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

La policía capitalina confirmó el fallecimiento del menor y notificó a los familiares y a las autoridades competentes, señaló la SEP.

La institución reveló que los Padres del menor fallecido reportaron que este presentaba antecedentes de un padecimiento cardíaco.

La AEFCM expresó su disposición para colaborar con las autoridades competentes, para proporcionar la información necesaria sobre el desarrollo del incidente y las acciones emprendidas.

La Secundaria No. 70 del pueblo de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa suspendió las clases hasta nuevo aviso; la SEP y la AEFCM se solidarizaron con la familia del estudiante.

Muere Alumno en clase por posible Cardiopatía, en Secundaria de Iztapalapa: SEP