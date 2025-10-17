A un año de su atentado, Sánchez Barrios acusa a la FGJ de no hacer nada contra autoras intelectuales

Se cumple 1 año del atentado contra Diana Sánchez Barrios

A un año del intento de transfeminicidio en contra de Diana Sánchez Barrios, la diputada local hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) para liberar las órdenes de aprehensión en contra de las autoras intelectuales de su atentado, Claudia “N” y Erika “N”.

“Pido a la fiscala (Bertha Alcalde) que libere ya las órdenes de aprehensión en contra de las intelectuales, porque en la carpeta tiene todos los elementos, no puede decir que no, en las carpetas ya están los elementos”.

Sánchez Barrios aseguró que existen las pruebas suficientes para detener a los autores intelectuales del ataque a balazos; en el que ella recibió cinco impactos de bala y provocó la muerte de dos personas más, su primo y un comerciante que se acercó a ella para pedirle una selfie.

La legisladora comentó que su recuperación ha sido lenta, pues al menos le han hecho ocho cirugías, además, reveló que las consecuencias también fueron psicológicas.

“No ha sido sencillo, la vida ha cambiado para mí, para mi familia, para mis seres amados, por eso queremos justicia; emocionalmente no estoy bien, sigo en terapia, no sé cuántos años tarde en recuperar esta gran pérdida en mi vida, físicamente tampoco estoy bien porque he sufrido cirugías tras cirugía, las balas eran expansivas y me hicieron mucho daño”, comentó al bode del llanto.

“La FGJCDMX no hace nada”

Diana dio a conocer que las presuntas intelectuales se cobijan bajo el manto protector del nombre de la Unión de Tepito, debido a que uno de los hijos de Claudia ”N” pertenece a ese grupo delincuencial.

“Lo que sí quiero decir de forma muy clara es que la persona que me atenta, que tiró el balazo, que le quita la vida a mi primo David y a Víctor, por supuesto que son personas tiradores, gatilleros de la Unión Tepito... Ya hay muchas carpetas de investigación abiertas contra ella, sus hijos y sus familiares, que dos de ellos están en el reclusorio por violación cada uno de ellos, y la fiscalía no hace absolutamente nada”, acusó.

Y destacó que si no hay respuesta de la FGJCDMX buscará otras rutas jurídicas, “rutas donde tengamos que demostrar qué está pasando en la ciudad con la Fiscalía”.

“Confío plenamente en la fiscal, Bertha Alcalde, porque empezaron bastante bien las investigaciones claro ejemplo fue la detención de los autores materiales los que no son más que mafiosos rufianes, rufianes asesinos. Que tardaron veinte a veinticinco días en detenerlos, en agarrarlos. Pues, de esa misma manera, exigimos que detengan a las intelectuales”.

Alfredo Braum, representante legal de Diana, se sumó al llamado para que la FGJCDMX proceda a la detención de las mujeres eñaladas.

“Le pido a la fiscal Bertha, por favor, que así como cuando fue el atentado que me dijeron que inmediatamente agarraron al tirador, al que iba manejando la moto y que agarraron a la que nos iba siguiendo hablando por teléfono, así exijo que agarren a estas mujeres que se dedican a la delincuencia organizada y que le han hecho tanto daño a la gente”, agregó.