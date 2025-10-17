Caen 2 del Cártel de Tláhuac con 10 kilos de cocaína

Detenidos Jonathan "N" y Kevin Gabriel "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Jonathan “N” y Kevin Gabriel “N”, integrantes del Cártel de Tláhuac, tras un cateo en un domicilio en la alcaldía Iztapalapa.

Estos criminales tenían un predio en la colonia San Miguel Teotongo, donde almacenaban y empaquetaban la droga.

Al intervenir el domicilio ubicado en la avenida Capulín y la cerrada Vicente Guerrero, los policías aseguraron 10 paquetes confeccionados en forma de tabique con cinta canela y playo, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno de cocaína, dos armas de fuego, dos cargadores y cartuchos útiles, además detuvieron a Jonathan “N” y Kevin Gabriel “N”, de 32 y 43 años de edad.

Estos sujetos integran el Cártel de Tláhuac, que venden y distribuyen narcóticos, extorsionan y cometen homicidios en Iztapalapa y Tláhuac.